Президент Южной Кореи прибыл в Пханмунджом, где встретится с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в пограничный Пханмунджом, где в пятницу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом объявила администрация южнокорейского президента, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Ожидается, что встреча лидеров двух государств начнется в 09:30 по местному времени (2:30 по киевскому времени). Это будут первые за более чем десять лет переговоры лидеров Южной Кореи и КНДР.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна и направился в пограничный пункт Пханмунджом. Он станет первым северокорейским руководителем, который переступит военно-демаркационную линию и окажется на южнокорейской территории демилитаризованной зоны — полосы шириной в четыре километра между Югом и Севером.
Сама по себе встреча лидеров двух корейских государств важна тем, что проходит в новой обстановке, с участием новых действующих лиц и других, чем ранее, “декораций”. Первые два саммита проходили в Пхеньяне, а на этот раз хотя не в Сеуле, но уже к югу от военно-демаркационной линии.