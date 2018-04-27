Президент Південної Кореї прибув у Пханмунджом, де зустрінеться з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув до прикордонного Пханмунджом, де в п'ятницю зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це оголосила адміністрація південнокорейського президента, передає УНН з посиланням на ТАРС.
Очікується, що зустріч лідерів двох держав розпочнеться о 09:30 за місцевим часом (2:30 за київським часом). Це будуть перші за більш ніж десять років переговори лідерів Південної Кореї і КНДР.
Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав з Пхеньяна і попрямував у прикордонний пункт Пханмунджом. Він стане першим північнокорейським керівником, який переступить військово-демаркаційну лінію та виявиться на південнокорейській території демілітаризованої зони — смуги шириною в чотири кілометри між Півднем і Північчю.
Сама по собі зустріч лідерів двох корейських держав важлива тим, що проходить у новій обстановці, за участю нових дійових осіб і за інших, ніж раніше, “декорацій”. Перші два саміти проходили у Пхеньяні, а на цей раз хоча не в Сеулі, але вже на південь від військово-демаркаційної лінії.