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15 марта, 19:03 • 110424 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153072 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129266 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122403 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108095 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103154 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99418 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Президент подписал изменения в закон "О высшем образовании" относительно трудоустройства выпускников

Президент подписал изменения в закон "О высшем образовании" относительно трудоустройства выпускников

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 1662-VИИИ "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании "относительно трудоустройства выпускников», принятый Верховной Радой Украины 6 октября 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Закон способствует приведению законодательных и других нормативных актов в соответствие с нормами Конституции Украины в части обеспечения конституционных прав граждан на труд, а также норм о запрете принудительного труда, определенных Конвенциями Международной организации труда № 29 "О принудительном или обязательном труде", "О упразднении принудительного труда "№ 105.

В частности, Законом предоставляется право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и педагогические учебные заведения по государственному заказу лицам, заключившим соглашение об отработке не менее трех лет в сельской местности или поселках городского типа. Государство обеспечивает соответствующим выпускникам бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм. В то же время установлено, что выпускники вузов свободны в выборе места работы, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Как сообщал УНН, Кабмин одобрил законопроект "О профессиональном образовании" .

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