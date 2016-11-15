Президент подписал изменения в закон "О высшем образовании" относительно трудоустройства выпускников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 1662-VИИИ "О внесении изменений в Закон Украины" О высшем образовании "относительно трудоустройства выпускников», принятый Верховной Радой Украины 6 октября 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Закон способствует приведению законодательных и других нормативных актов в соответствие с нормами Конституции Украины в части обеспечения конституционных прав граждан на труд, а также норм о запрете принудительного труда, определенных Конвенциями Международной организации труда № 29 "О принудительном или обязательном труде", "О упразднении принудительного труда "№ 105.
В частности, Законом предоставляется право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и педагогические учебные заведения по государственному заказу лицам, заключившим соглашение об отработке не менее трех лет в сельской местности или поселках городского типа. Государство обеспечивает соответствующим выпускникам бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм. В то же время установлено, что выпускники вузов свободны в выборе места работы, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Как сообщал УНН, Кабмин одобрил законопроект "О профессиональном образовании" .