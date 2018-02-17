Президент убежден, что через суд ООН Россию удастся привлечь к ответственности за Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Российскую Федерацию удастся привлечь к ответственности за аннексию Крыма в международном суде ООН. Об этом Глава государства сказал во время участия в украинском ланче в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
“Мы точно демонстрируем, что мы планируем защитить украинскую землю и защитить нас от агрессии России политическими и дипломатическими путями. Крым также наш главный приоритет. Мы пойдем в международный суд под зонтиком ООН и мы привлечем агрессора к ответственности. Но это будет сделано судебным образом”, - подчеркнул он.
Президент также отметил, что 8% украинцев требуют и поддерживают мир, а 90% — хотят иметь реинтеграции Донбасса.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на пятьдесят четвёртой Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что РФ не пришла в Крым для защиты прав и свобод людей — они нарушаются везде, где присутствует Россия и наиболее грубо по отношению к крымским татарам. Россия также не заинтересована в присоединении Донбасса — эта территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины, добавил глава государства.