Президент убежден, что через суд ООН Россию удастся привлечь к ответственности за Крым

“Мы точно демонстрируем, что мы планируем защитить украинскую землю и защитить нас от агрессии России политическими и дипломатическими путями. Крым также наш главный приоритет. Мы пойдем в международный суд под зонтиком ООН и мы привлечем агрессора к ответственности. Но это будет сделано судебным образом”, - подчеркнул он.

Президент также отметил, что 8% украинцев требуют и поддерживают мир, а 90% — хотят иметь реинтеграции Донбасса.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на пятьдесят четвёртой Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что РФ не пришла в Крым для защиты прав и свобод людей — они нарушаются везде, где присутствует Россия и наиболее грубо по отношению к крымским татарам. Россия также не заинтересована в присоединении Донбасса — эта территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины, добавил глава государства.