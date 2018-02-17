Президент переконаний, що через суд ООН Росію вдасться притягнути до відповідальності за Крим

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що Російську Федерацію вдасться притягнути до відповідальності за анексію Криму у міжнародному суді ООН. Про це Глава держави сьогодні сказав під час участі в українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.