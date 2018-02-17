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Президент переконаний, що через суд ООН Росію вдасться притягнути до відповідальності за Крим

Президент переконаний, що через суд ООН Росію вдасться притягнути до відповідальності за Крим

Київ • УНН

 • 9446 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що Російську Федерацію вдасться притягнути до відповідальності за анексію Криму у міжнародному суді ООН. Про це Глава держави сьогодні сказав під час участі в українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“Ми точно демонструємо, що ми плануємо захистити українську землю та захистити нас від агресії Росії політичними і дипломатичними шляхами. Крим також наш найголовніший пріоритет. Ми підемо до міжнародного суду під парасолькою ООН і ми притягнемо агресора до відповідальності. Але це буде зроблено судовим чином”, — наголосив він.

Президент також відзначив, що 8% українців вимагають і підтримують мир, а 90% — хочуть мати реінтеграцію Донбасу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 54-ій Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що РФ не прийшла в Крим для захисту прав та свобод людей — вони порушуються всюди, де присутня Росія і найбільш брутально по відношенню до кримських татар. Росія також не зацікавлена у приєднанні Донбасу — ця територія зазнала військового нападу Кремля для послаблення та дестабілізації України, додав Глава держави.

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