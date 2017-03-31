Президент передал орден "Золотая Звезда" вдове А.Кизила

Во время выступления на торжественной церемонии выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины Ивана Черняховского П.Порошенко отметил, что многие выпускники университета проявили мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции, защищая свободу нашего государства.

“Однако плата за нашу свободу слишком высокая. Мы склоняем головы перед памятью двадцати трех выпускников Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, которые во время проведения антитеррористической операции отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Сейчас, когда скажешь Андрей Кызыл, возможно не все идентифицируют, кто такой Андрей. А если скажешь, что он воевал под позывным „Орел“, все четко вспоминают Авдеевку, те бои. Потому что он был настоящим военным орлом”, — отметил Президент.

По его словам, капитан Кызыл никогда не прятался за спинами подчиненных, всегда был вместе с ними и впереди, и в этом последнем бою вел за собой боевых товарищей.

“Его бессмертный подвиг — подвиг настоящего защитника родной земли, настоящего патриота Украины, настоящего Героя с большой буквы — уже стал примером, на котором будут расти сегодняшние и будущие поколения украинских воинов”, — подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что Андрей мечтал об обучении в Национальном университете обороны Украины и постоянно готовил себя к этому ответственному шагу. Но судьба, к сожалению, распорядилась иначе.

Присутствующие минутой молчания почтили память украинских воинов и мирных граждан Украины, погибших в войне, развязанной российским агрессором.

Как сообщал УНН, 1 февраля Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кызылу (посмертно).