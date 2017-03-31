Президент передал орден "Золотая Звезда" вдове А.Кизила

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62077 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107350 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164893 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121043 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119344 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105240 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107291 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103752 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156653 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент передал орден "Золотая Звезда" вдове А.Кизила

Президент передал орден "Золотая Звезда" вдове А.Кизила

Киев  •  УНН

 • 6870 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Петр Порошенко передал вдове погибшего капитана Андрея Кызыла, удостоенного звания Герой Украины посмертно, орден "Золотая Звезда" за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, передает УНН со ссылкой на Администрацию Президента.

Во время выступления на торжественной церемонии выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины Ивана Черняховского П.Порошенко отметил, что многие выпускники университета проявили мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции, защищая свободу нашего государства.

“Однако плата за нашу свободу слишком высокая. Мы склоняем головы перед памятью двадцати трех выпускников Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, которые во время проведения антитеррористической операции отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Сейчас, когда скажешь Андрей Кызыл, возможно не все идентифицируют, кто такой Андрей. А если скажешь, что он воевал под позывным „Орел“, все четко вспоминают Авдеевку, те бои. Потому что он был настоящим военным орлом”, — отметил Президент.

По его словам, капитан Кызыл никогда не прятался за спинами подчиненных, всегда был вместе с ними и впереди, и в этом последнем бою вел за собой боевых товарищей.

“Его бессмертный подвиг — подвиг настоящего защитника родной земли, настоящего патриота Украины, настоящего Героя с большой буквы — уже стал примером, на котором будут расти сегодняшние и будущие поколения украинских воинов”, — подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что Андрей мечтал об обучении в Национальном университете обороны Украины и постоянно готовил себя к этому ответственному шагу. Но судьба, к сожалению, распорядилась иначе.

Присутствующие минутой молчания почтили память украинских воинов и мирных граждан Украины, погибших в войне, развязанной российским агрессором.

Как сообщал УНН, 1 февраля Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кызылу (посмертно).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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