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Президент передав орден “Золота Зірка” вдові А.Кизила

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Петро Порошенко передав вдові загиблого капітана Андрія Кизила, удостоєного звання Герой України посмертно, орден “Золота Зірка” за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, передає УНН з посиланням на Адміністрацію Президента.

Під час виступу на урочистій церемонії випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України ім.Івана Черняховського П.Порошенко наголосив, що багато випускників університету виявили мужність і героїзм під час проведення антитерористичної операції, боронячи свободу нашої держави.

“Однак плата за нашу свободу є занадто високою. Ми схиляємо голови перед пам’яттю двадцяти трьох випускників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, які під час проведення антитерористичної операції віддали своє життя за мирне майбутнє України. Зараз, коли скажеш Андрій Кизил, можливо не всі ідентифікують, хто є Андрій. А якщо скажеш, що він воював під позивним "Орел", всі чітко згадують Авдіївку, ті бої. Бо він був справжнім військовим орлом”, — зазначив Президент.

За його словами, капітан Кизил ніколи не ховався за спинами підлеглих, завжди був разом з ними і попереду, і в цьому останньому бою вів за собою бойових товаришів.

“Його безсмертний подвиг — подвиг справжнього захисника рідної землі, справжнього патріота України, справжнього Героя з великої літери — вже став прикладом, на якому зростатимуть сьогоднішні та майбутні покоління українських воїнів”, — підкреслив Президент.

Глава держави додав, що Андрій мріяв про навчання у Національному університеті оборони України і постійно готував себе до цього відповідального кроку. Але доля, на жаль, розпорядилася інакше.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, розв’язаній російським агресором.

Як повідомляв УНН, 1 лютого Президент України присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” капітану, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу (посмертно).

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