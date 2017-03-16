Президент наградил орденом полицейского, чье подразделение находилось на блок-посту во время столкновения с В.Парасюком

"Согласно указу президента командира роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан награжден орденом "За заслуги" III-й степени - за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество ", - говорится в сообщении.

Сам полковник полиции Ю.Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Министерстве обороны Украины. В июля 2014 года с пенсии пошел добровольцем в зону АТО после начала агрессии РФ, служил в добровольческом батальоне "Киев-1".

Военный принимал участие в боевых действиях 2014-15 годов в Марьинке и Красногоровке, освобождал от боевиков Марьинку во время штурма врага 3-4 июня 2015 года. Участвовал в освобождении здания Мариинского отделение милиции, где укрепились террористы. В составе своего подразделения неоднократно задерживал корректировщиков огня и враждебных разведчиков.

Был ранен, в 2015 году перенес сложную операцию.

С июня прошлого года возглавляет роту полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщал УНН, активисты блокады в районе Славянска, во главе с нардепом В.Парасюком совершили нападение на сотрудников полиции и прорвались через блокпост.

В результате чего пять сотрудников подразделения Юрия Голубана получили травмы различной степени.