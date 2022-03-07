Президент наградил государственными наградами 96 украинских героев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 96 украинских защитников. Об этом он сообщил в вечернем обращении 7 марта, передает УНН.
Детали
Награждается орденом Богдана Хмельницкого II степени:
- майор Александр Сак - командир механизированного батальона (вступил в бой с батальйонно-тактической группой врага и победил).
- капитан Ростислав Силивакин - командир механизированного батальона (он успешно боролся с превосходящими силами противника, освобождая украинские города и села в Сумской области).
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:
- лейтенант Игорь Лозовой - он остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась в направлении трассы Житомир-Киев.
- лейтенант Виталий Потуремец - он в бою проявил образцовое мужество и хладнокровие, уничтожая колонну техники противника вблизи г. Киев. Во время задания получил ранение
Орденом "За мужество" ІІІ степени:
- мастер-сержант Валентин Борелюк - командир автомобильного взвода. Благодаря его храбрым действиям и личной решимости танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага.
Цитата
"Все 96 наших героев - как эти пятеро. Наша благодарность-всем военным. Наша благодарность Вооруженным Силам Украины! Наша благодарность-безгранична", - сказал Зеленский.
Напомним
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