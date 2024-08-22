Президент Молдовы Санду будет баллотироваться на второй срок

Действующий президент Молдовы Майя Санду официально объявила о своем вступлении в президентскую гонку. Она будет баллотироваться на пост главы государства от своей партии «Действие и солидарность» (PAS). Об этом пишет Newsmaker, передает УНН.

Детали

В 2024 году мы примем самое важное решение для страны с момента независимости. Мы определим наш внешний курс на референдуме. Я уверена, что наш народ выбирает мир и свободу. Также в 2024 году мы выбираем президента. Моя программа понятна: лучшие условия для жизни и взаимопонимания - сказала Санду.

Теперь инициативную группу Майи Санду должен зарегистрировать Центризбирком. После этого надо будет собрать не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч подписей в не менее половины административно-территориальных единиц.

Только после этого ЦИК сможет официально зарегистрировать Санду кандидатом.

Дополнение

С 1 августа в Молдове начался предвыборный период перед президентскими выборами и референдумом о евроинтеграции, которые пройдут 20 октября.

Власти совместить голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать избирателей.

Напомним,

Впервые кандидаты на пост президента Молдовы пройдут тестирование на знание государственного языка. ЦИК утвердила новое положение, согласно которому кандидаты должны продемонстрировать владение родным языком.