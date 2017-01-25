Президент Казахстана решил провести реформу и стать "верховным арбитром"

Как заявил Н.Назарбаев в телеобращении к народу, после реформы Глава государства сосредоточится также на внешней политике, национальной безопасности в целом и обороноспособности страны, при этом роль правительства и парламента значительно усилятся - к ним перейдут около 40 ныне президентских полномочий.

Этот проект реформы должен быть вынесен на всенародное обсуждение.

По информации издания, о возможных изменениях в Конституцию Казахстана Н.Назарбаев заявил еще в конце прошлого года, а ранее в этом месяце объявили о создании рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти.

В сообщении отмечается, что в настоящее время президент в Казахстане имеет сверхширокие полномочия. Среди прочего, председатель государства назначает премьер-министра и министров, послов Казахстана, с согласия Сената, верхней палаты парламента, еще ряд видных чиновников. Он также назначает парламентские выборы или референдумы. До сих пор законодательные изменения в Казахстане только усиливали власть президента.

Кроме того, Н.Назарбаев имеет особый статус "первого президента Казахстана" и связанные с этим особые привилегии, среди которых отсутствие для него лично общего ограничения не более чем в два срока на президентском посту. В стране фактически введен культ личности Назарбаева, ему официально присвоен титул "лидера нации" ( "елбасы", дословно "головы народа").

76-летний Нурсултан Назарбаев неизменно и фактически единолично руководит Казахстаном как авторитарный лидер еще с советских времен - от 1989 года, сначала как компартийный руководитель, потом как избранный парламентом президент Казахской ССР, затем как избранный на всенародных выборах президент Республики Казахстан. С тех пор он несколько раз переизбирался, чаще всего на внеочередных выборах, или продолжал свой срок на посту через референдумы без выборов. На последних пока из этих выборов 2015 года он, по официальным данным, получил почти 98 процентов голосов. Международные наблюдатели не признавали свободными и честными ни одни из этих выборов.