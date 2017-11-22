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Президент дал правительству задание взяться за развитие лесов и защиту заповедников

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров разработать меры по развитию лесного хозяйства и сохранения объектов заповедного фонда Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент поручил Кабинету Министров разработать ряд мер по обеспечению устойчивого природопользования, развития лесов, совершенствование системы государственного управления в сфере охраны, защиты, использования и воспроизводства лесных насаждений, ведения лесного хозяйства, а также сохранения ценных природных комплексов и экосистем, развития заповедного дела Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Глава государства подписал Указ №381/2017 "О дополнительных мерах по развитию лесного хозяйства, рационального природопользования и сохранения объектов природно-заповедного фонда".

"Согласно документу, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов. В частности, по совершенствованию системы финансирования и развития лесного и водного хозяйств, путем создания государственных фондов указанных хозяйств", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Кабмином должен быть разработан проект Закона, направленный на совершенствование системы государственного природоохранного контроля и мониторинга состояния окружающей среды, который введет новые подходы к осуществлению государственного природоохранного контроля и усилит ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей природной среды. Также новый закон должен расширять полномочия общественных инспекторов по охране окружающей среды в области государственного природоохранного контроля.

К июню 2018 должен быть наработан законопроект по развитию природно-заповедного дела и сохранения особо ценных природных территорий, который будет способствовать сохранению природных оселища и редких и исчезающих в Европе видов природной флоры и фауны, а также предусматривать установление системы мониторинга за ними.

Президент также постановил разработать и утвердить программу "Леса Украины - 2030"; провести инвентаризацию лесного фонда Украины и активизировать работу по воспроизводству лесов, в том числе увеличение их площадей, облесение непригодных для хозяйственного использования угодий, прибрежных полос водоемов, создание экономических стимулов для расширенного воспроизводства лесов и повышения эффективности лесохозяйственной деятельности.

Указом также устанавливается требование внедрения новых механизмов государственного управления в сфере лесного хозяйства; повышение эффективности его ведения; определение стратегических направлений развития деревообрабатывающей промышленности в Украине для создания отечественной продукции с большой добавленной стоимостью.

Глава государства также постановил обеспечить внедрение единой государственной системы электронного учета древесины, в том числе подтверждение ее происхождения, с учетом европейских норм и стандартов. Также должна быть создана надлежащая конкуренция субъектов хозяйствования в процессе проведения аукционов по продаже необработанной древесины и обеспечена открытость информации о выданных специальные разрешения на использование лесных ресурсов, в частности лесорубные билеты и лесные билеты, а также информации об изменении целевого назначения земельных участков лесного фонда и т.п.

Согласно Указу, правительство также ускорить реализацию положений Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды и создание общегосударственной информационно-аналитической системы о результатах осуществления такого контроля и мониторинга с электронным реестром актов, составленных по результатам осуществления указанных мероприятий.

В рамках комплекса мероприятий по охране и сохранению особо ценных природных территорий в сентябре 2018 должен быть разработан и утвержден национальный план мероприятий по развитию заповедного дела с учетом международных обязательств Украины в этой сфере, активизирована международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды и др.

В части усиления способности учреждений природно-заповедного фонда Кабинету Министров предлагается рассмотреть вопрос о расширении перечня платных услуг, которые могут ими предоставляться, а также привлечение средств международной технической помощи и частных партнеров.

Согласно документу, должны быть также приняты меры по усилению охраны территорий и объектов природно-заповедного фонда, улучшено материально-техническое обеспечение служб государственной охраны этих территорий.

Областные администрации и Киевская городская государственная администрация среди прочего должны обеспечить разработку региональных программ по осуществлению расчистки и регулирования русел рек, прежде всего рек Карпатского региона, улучшение экологического состояния водных объектов с целью обеспечения защиты граждан, населенных пунктов от вредного воздействия вод, а также поддержания стабильности русел водных артерий обеспечить разработку региональных программ, направленных на обеспечение эффективной охраны, надлежащую защиту, рациональное использование и воспроизводство лесов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса.

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