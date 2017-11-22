Президент дав уряду завдання взятися за розвиток лісів і захист заповідників

ukru
Ексклюзив
12:45 • 45519 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 45591 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 57732 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 86837 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 109481 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 108236 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 117823 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 169818 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 110813 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 303206 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.7 м/с
35 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 125436 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 135011 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 168152 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 98389 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 115423 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 45475 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 115423 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 169799 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 168152 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 217315 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 6885 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 39047 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 127705 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 118039 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 149075 перегляди
Актуальне
Президент дав уряду завдання взятися за розвиток лісів і захист заповідників

Президент дав уряду завдання взятися за розвиток лісів і захист заповідників

Київ • УНН

 • 15463 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів розробити заходи із розвитку лісового господарства та збереження об'єктів заповідного фонду України, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Президент доручив Кабінету Міністрів розробити низку заходів щодо забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удосконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісових насаджень, ведення лісового господарства, а також збереження цінних природних комплексів та екосистем, розвитку заповідної справи України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Глава держави підписав Указ № 381/2017 “Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду”.

"Згідно з документом, Уряд має розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроектів. Зокрема, щодо удосконалення системи фінансування та розвитку лісового і водного господарств, шляхом створення державних фондів зазначених господарств", - наголосили у прес-службі.

Крім того, Кабміном має бути розроблений проект Закону, спрямований на удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, який запровадить нові підходи до здійснення державного природоохоронного контролю та посилить відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. Також новий Закон має розширювати повноваження громадських інспекторів з охорони довкілля у галузі державного природоохоронного контролю.

До червня 2018 року має бути напрацьовано законопроект щодо розвитку природно-заповідної справи та збереження особливо цінних природних територій, який сприятиме збереженню природних оселищ та рідкісних і зникаючих в Європі видів природної флори і фауни, а також передбачатиме встановлення системи моніторингу за ними.

Президент також постановив розробити і затвердити програму “Ліси України — 2030”; провести інвентаризацію лісового фонду України та активізувати роботу з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності.

Указом також встановлюється вимога впровадження нових механізмів державного управління у сфері лісового господарства; підвищення ефективності його ведення; визначення стратегічних напрямків розвитку деревообробної промисловості в Україні задля створення вітчизняної продукції з великою доданою вартістю.

Глава держави також постановив забезпечити впровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження її походження, з урахуванням європейських норм та стандартів. Також має бути створена належна конкуренція суб’єктів господарювання в процесі проведення аукціонів із продажу необробленої деревини та забезпечена відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а також інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду тощо.

Згідно з Указом, уряд також має прискорити реалізацію положень Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища та створення загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи про результати здійснення такого контролю і моніторингу з електронним реєстром актів, складених за результатами здійснення зазначених заходів.

В рамках комплексу заходів щодо охорони і збереження особливо цінних природних територій до вересня 2018 року має бути розроблено і затверджено національний план заходів із розвитку заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов’язань України у цій сфері, активізовано міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища тощо.

В частині посилення спроможності установ природно-заповідного фонду Кабінету Міністрів пропонується розглянути питання щодо розширення переліку платних послуг, які можуть ними надаватися, а також залучення коштів міжнародної технічної допомоги та приватних партнерів.

Згідно документу, мають бути також ужиті заходи щодо посилення охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, покращено матеріально-технічне забезпечення служб державної охорони цих територій.

Обласні адміністрації та Київська міська державна адміністрація серед іншого мають забезпечити розробку регіональних програм щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, поліпшення екологічного стану водних об’єктів з метою забезпечення захисту громадян, населених пунктів від шкідливої дії вод, а також підтримання стабільності русел водних артерій; забезпечити розробку регіональних програм, спрямованих на забезпечення ефективної охорони, належний захист, раціональне використання та відтворення лісів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаМультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$272.25
Brent
$73.08
Bitcoin
$86,796.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,088.60
Ethereum
$2,019.81