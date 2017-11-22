Президент дав уряду завдання взятися за розвиток лісів і захист заповідників

“Президент доручив Кабінету Міністрів розробити низку заходів щодо забезпечення сталого природокористування, розвитку лісів, удосконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісових насаджень, ведення лісового господарства, а також збереження цінних природних комплексів та екосистем, розвитку заповідної справи України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Глава держави підписав Указ № 381/2017 “Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду”.

"Згідно з документом, Уряд має розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку законопроектів. Зокрема, щодо удосконалення системи фінансування та розвитку лісового і водного господарств, шляхом створення державних фондів зазначених господарств", - наголосили у прес-службі.

Крім того, Кабміном має бути розроблений проект Закону, спрямований на удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, який запровадить нові підходи до здійснення державного природоохоронного контролю та посилить відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. Також новий Закон має розширювати повноваження громадських інспекторів з охорони довкілля у галузі державного природоохоронного контролю.

До червня 2018 року має бути напрацьовано законопроект щодо розвитку природно-заповідної справи та збереження особливо цінних природних територій, який сприятиме збереженню природних оселищ та рідкісних і зникаючих в Європі видів природної флори і фауни, а також передбачатиме встановлення системи моніторингу за ними.

Президент також постановив розробити і затвердити програму “Ліси України — 2030”; провести інвентаризацію лісового фонду України та активізувати роботу з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності.

Указом також встановлюється вимога впровадження нових механізмів державного управління у сфері лісового господарства; підвищення ефективності його ведення; визначення стратегічних напрямків розвитку деревообробної промисловості в Україні задля створення вітчизняної продукції з великою доданою вартістю.

Глава держави також постановив забезпечити впровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження її походження, з урахуванням європейських норм та стандартів. Також має бути створена належна конкуренція суб’єктів господарювання в процесі проведення аукціонів із продажу необробленої деревини та забезпечена відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а також інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду тощо.

Згідно з Указом, уряд також має прискорити реалізацію положень Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища та створення загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи про результати здійснення такого контролю і моніторингу з електронним реєстром актів, складених за результатами здійснення зазначених заходів.

В рамках комплексу заходів щодо охорони і збереження особливо цінних природних територій до вересня 2018 року має бути розроблено і затверджено національний план заходів із розвитку заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов’язань України у цій сфері, активізовано міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища тощо.

В частині посилення спроможності установ природно-заповідного фонду Кабінету Міністрів пропонується розглянути питання щодо розширення переліку платних послуг, які можуть ними надаватися, а також залучення коштів міжнародної технічної допомоги та приватних партнерів.

Згідно документу, мають бути також ужиті заходи щодо посилення охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, покращено матеріально-технічне забезпечення служб державної охорони цих територій.

Обласні адміністрації та Київська міська державна адміністрація серед іншого мають забезпечити розробку регіональних програм щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, поліпшення екологічного стану водних об’єктів з метою забезпечення захисту громадян, населених пунктів від шкідливої дії вод, а також підтримання стабільності русел водних артерій; забезпечити розробку регіональних програм, спрямованих на забезпечення ефективної охорони, належний захист, раціональне використання та відтворення лісів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу.