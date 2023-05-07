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Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Киев • УНН

 • 1694894 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Чехии Петр Павел предостерег руководство Украины от катастрофы поспешного контрнаступления. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

На недавних встречах в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Павел предупредил, что у них больше нет элемента неожиданности, который способствовал успешным штурмам Харькова на востоке и Херсона в прошлом году.

Он сказал, что Зеленский попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы каждая из их стран вооружила украинскую механизированную бригаду перед долгожданным контрнаступлением.

«Видимо, у них еще есть ощущение, что они не имеют всего, чтобы успешно начать операцию», — добавил Павел.

Поскольку подготовка еще продолжается, Павел, отметил, что во время встреч на прошлой неделе он обращался к Шмыгалю с призывом не «заставлять войска двигаться быстрее, пока они не будут полностью готовы».

«Потому, что у кого-то может возникнуть соблазн подтолкнуть их к демонстрации каких-то результатов, — сказал Павел в интервью. — Другого шанса не будет по крайней мере в этом году».

По его словам, Украине неизбежно придется столкнуться с «ужасными потерями», независимо от численности ее сил, и она не может допустить провала штурма. «Потому что это чрезвычайно требовательно с точки зрения снаряжения личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. Это будет просто один шанс в этом году, поэтому он должен быть успешным».

Павел сказал, что главным требованием Зеленского во время их встречи 28 апреля были боеприпасы.

«Владимир Зеленский — человек, у которого нет времени ходить вокруг да около, и я с самого первого момента нашей встречи дал понять, что я тоже не человек дипломатического языка», — сказал Павел. Поэтому я призвал его сразу перейти к проблеме, и он сказал: Ну, хорошо, нам нужно много боеприпасов».

«Они пытаются создать до девяти механизированных бригад. И поскольку он встретил меня и Зузану Чапутову в тот же день, он спросил нас, можем ли мы взять от каждой страны по одной бригаде, что на самом деле составляет около 35 танков и 100 бронетранспортеров (БТР) и боеприпасов. Теперь будет очень трудно, даже несмотря на то, что Чехия уже поставила чуть менее 100 танков, особенно Т72, многие из них модернизированы примерно такое же количество БТР, артиллерии, ракетных установок и много боеприпасов. Где мы еще имеем определенный потенциал, то это системы ПВО с несколькими ракетами, которые будут им очень полезны».

Павел сказал, что Киеву не следует «недооценивать россиян, потому что у них достаточно живой силы, у них еще достаточно техники, пусть она и старая, возможно, в меньшем количестве, но все же у них большое количество артиллерийских стволов, у них много боеприпасов».

Он добавил: «Они не так уж неспособны к обороне. И, конечно, в обороне им легче, потому что Украина понесет страшные потери, даже если они будут хорошо подготовлены. Так что атаковать такого врага, как россия, будет сложно, и русские не будут застигнуты врасплох во второй раз».

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