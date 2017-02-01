Пресс-центр АТО: с начала суток двое военных погибли, шестеро - ранены

Как сообщили в пресс-центре, по состоянию на 18.00, на Донбассе зафиксировали 36 обстрелов.

"На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-центра, на луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.

"... Двое наших военных погибли, шестеро ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате активных боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, 18 бойцов получили ранения.