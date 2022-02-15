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Премьер-министр Японии позвонит Зеленскому на фоне опасений относительно вторжения

Премьер-министр Японии позвонит Зеленскому на фоне опасений относительно вторжения

Киев • УНН

 • 17605 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским позже во вторник, на фоне того, как Токио выражает "серьезное беспокойство" риском российского вторжения, со ссылкой на источник в правительстве страны пишет AFP, информирует УНН.

Детали

Токио готовится к телефонным переговорам во вторник вечером по местному времени, в то время, как Кисида говорит, что Япония “с серьезным беспокойством наблюдает за ситуацией”.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией с высокой бдительностью, тесно координируя свои действия со странами G7, чтобы надлежащим образом реагировать на любые события", - сказал он на встрече министров правительства с правящей Либерально-демократической партией.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в своем заявлении во вторник отметил поддержку Токио “целостности суверенитета и территории Украины”, но отказался предоставить детали относительно того, в какой форме могут быть какие-либо санкции.

"Прежде всего, Япония настойчиво стремится к урегулированию через дипломатический диалог. Но если российское вторжение произойдет, Япония примет ответные меры, включая возможные санкции, в ответ на то, что на самом деле произошло, и в координации с G7 и международным сообществом", - указал он.

Тем временем министр обороны Японии Нобуо Киши предупредил об усилении российского военно-морского присутствия в Японском и южной части Охотского моря. "Считается, что они намерены продемонстрировать способность действовать на Востоке и Западе, наряду с недавним перемещением российских военных вокруг Украины", - написал министр обороны в Twitter.

Отношения Японии с Россией сложны: две страны так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны из-за затяжного спора по поводу четырех островов, на которые претендовала Москва в последние дни конфликта.

Острова, расположенные у северного побережья самого северного острова Японии Хоккайдо, известны как Южные Курилы в России и Северные территории в Японии.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".

Украинские Национальные Новости

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