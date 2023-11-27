Премьер Польши презентовал состав нового правительства

Президент Польши Анджей Дуда принял присягу от членов нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В президентском дворце глава правительства Польши представил состав кабинета министров, который будет добиваться вотума доверия в Сейме. У премьера есть две недели, чтобы заручиться поддержкой депутатов.

Президент подчеркнул, что новое правительство состоит преимущественно из экспертов, которые до сих пор занимались предметной работой:

"Большинство нового правительства я знаю. Знаю их как экспертов. Эти люди до этой поры на второй линии работали, выполняя порученные задачи. Сейчас эти люди переняли политические функции в ведении польских дел. Я благодарю их, это чрезвычайно важно"

Согласно Конституции, если правительство не избрано на первом этапе, Сейм берет на себя инициативу в формировании правительства; Кандидатура премьер-министра может быть предложена группой не менее 46 народных депутатов. Сейм избирает Премьер-министра абсолютным большинством голосов.