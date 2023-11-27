Премьер Польши презентовал состав нового правительства
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким, у которого теперь есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме.
Президент Польши Анджей Дуда принял присягу от членов нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
В президентском дворце глава правительства Польши представил состав кабинета министров, который будет добиваться вотума доверия в Сейме. У премьера есть две недели, чтобы заручиться поддержкой депутатов.
Президент подчеркнул, что новое правительство состоит преимущественно из экспертов, которые до сих пор занимались предметной работой:
"Большинство нового правительства я знаю. Знаю их как экспертов. Эти люди до этой поры на второй линии работали, выполняя порученные задачи. Сейчас эти люди переняли политические функции в ведении польских дел. Я благодарю их, это чрезвычайно важно"
Согласно Конституции, если правительство не избрано на первом этапе, Сейм берет на себя инициативу в формировании правительства; Кандидатура премьер-министра может быть предложена группой не менее 46 народных депутатов. Сейм избирает Премьер-министра абсолютным большинством голосов.
Премьер Польши презентовал состав нового правительства
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким, у которого теперь есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме.
На Киевщине водитель грузовика заплатит более 50 тысяч гривен штрафа за перегрузку
За перегруженное почти на 40% транспортное средство в Киевской области водителя ожидает штраф в размере 51 000 гривен. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в очередной раз подчеркнула важность соблюдения весовых норм.
Восстановление отопления в Одессе: Труханов поблагодарил Кипера за помощь
Авария на котельной в Пересыпском районе Одессы оставила без отопления 246 домов и 120 000 жителей. Городские власти работают над решением проблемы, в том числе над установкой модульных котельных, а ремонтные работы, как ожидается, займут 10-15 дней.
Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никополь и Марганецкую громаду, есть разрушения и травмированные гражданские
Российские войска атаковали общины Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Из-за этих обстрелов ранения получила 51-летняя женщина. Кроме того, снарядами россиян повреждены многочисленные здания и объекты инфраструктуры в регионе.
Пробыл более 6 дней под завалами: возле Авдеевки бойцы ВСУ спасли мужчину
Украинские военные спасли 44-летнего мужчину, который более шести дней находился под завалами в Новокалиново, несмотря на постоянные обстрелы. Есть опасения, что брат мужчины погиб, а для продолжения поисков необходимо специальное оборудование.
Правительство Германии утвердило дополнительное финансирование на 2023 год, для обеспечения кредитов, которые уже были использованы
Правительство Германии утвердило дополнительный бюджет на 2023 год, с помощью которого планирует юридически обеспечить займы, которые уже были использованы для сдерживания цен на энергоносители, в частности преодоления энергетического кризиса в результате агрессии россии против Украины, и поддержки пострадавших от наводнения в этом году.
К ликвидации непогоды привлечено около шести тысяч работников системы МВД
Около 6 000 сотрудников МВД работают над ликвидацией последствий урагана в Украине, принимая меры для минимизации несчастных случаев и оказания помощи, включая пункты обогрева и оборудование.
Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня
Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на два дня при посредничестве Катара. Это произошло после успешного обмена пленными между двумя сторонами.
Глава бюджетного Комитета ВР Пидласа потерялась в снежных сугробах на трассе Киев-Одесса: проигнорировала запрет движения
Роксолана Пидласа, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины, оказалась в снежной ловушке на трассе Киев-Одесса. Дорога заблокирована из-за неблагоприятных погодных условий, многочисленные автомобили застряли после того, как водители проигнорировали предупреждения.
Украинская "армия дронов" за неделю уничтожила 149 российских военных единиц
За неделю украинская "Армия дронов" уничтожила 149 российских военных единиц, включая танки и системы противовоздушной обороны, как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.