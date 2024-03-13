Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил во вторник спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что "судьба миллионов людей" и "тысячи жизней" зависят от того, разрешит ли республиканец проголосовать по вопросу о 60 миллиардов долларов помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Это не какая-то политическая стычка, которая (только) имеет значение на американской политической сцене. Неспособность г-на Джонсона принять положительное решение будет стоить тысяч жизней. Он берет на себя личную ответственность за это", - заявил Туск журналистам.

Туск сделал этот комментарий после того, как он и президент Польши Анджей Дуда встретились в Белом доме с президентом США Джо Байденом, который сказал им, что поддержка Польши со стороны США является железной на фоне опасений в Европе по поводу россии.

Байден и польские лидеры призвали Джонсона провести голосование по пакету помощи, который был принят Сенатом, но лидер республиканцев в Палате представителей придерживает его. Бывший президент Дональд Трамп, являющийся фаворитом в президентской гонке от Республиканской партии в 2024 году, выступает против помощи Украине, отмечает издание.

"Он должен осознавать... что от его индивидуальных решений зависит судьба миллионов людей, а от его решений зависят тысячи жизней в Украине сегодня и завтра", - сказал Туск о Джонсоне.

Офис Джонсона отказался от комментариев. Ранее, после встречи Джонсона с Дудой, его офис опубликовал заявление, в котором не затрагивался вопрос финансирования Украины.

"Во все более опасном мире с растущими угрозами Америка должна оставаться единой с нашими друзьями против тех, кто угрожает нашей безопасности", - сказал Джонсон.

Президент США призвал Конгресс одобрить закон, который направит Украине 60 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. Сенат принял законопроект в прошлом месяце в результате двухпартийного голосования, но сторонники жесткой линии республиканцев в Палате представителей застопорили его.

"Мы должны действовать, пока буквально не стало слишком поздно, потому что, как помнит Польша, россия не остановится на Украине. путин будет продолжать идти вперед, подвергая риску Европу, Соединенные Штаты и весь свободный мир", - сказал Байден.

Перед встречей Туск заявил, что он обсудит с Байденом необходимость усиления НАТО на восточном фланге возможностей сдерживания россии.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан перед переговорами сообщил журналистам, что Соединенные Штаты предложат продать Польше 96 ударных вертолетов Apache и одобрят предоставление Варшаве кредита на прямую иностранную помощь в размере 2 миллиардов долларов.

Выступая перед переговорами, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Джонсона разрешить голосование по вопросу финансирования Украины, но смягчил ранее сделанный призыв, в котором он заявил, что спикера-республиканца будут обвинять, если законопроект провалится и российские войска продвинутся.

"Если американский пакет не поступит... Украина может оказаться в затруднительном положении, и это может в конечном итоге означать необходимость увеличения количества американских войск в Европе", - сказал он репортерам на завтраке в Monitor.

Сикорский также обратился к баптистской вере Джонсона, заявив, что россия "преследует религиозные меньшинства, в том числе баптистов" на оккупированных россией территориях Украины.

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