Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  8167 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  111120 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  115431 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  116884 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  123973 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127138 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123519 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114701 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114440 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105390 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

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"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

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Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

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рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

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россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

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В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

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Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  195139 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  278992 просмотра
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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  277544 просмотра

Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что судьба миллионов и тысяч жизней зависит от того, разрешит ли спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провести голосование по вопросу о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Война •   •  14239 просмотра
Премьер Польши предупредил спикера Джонсона: от голосования за помощь Украине зависят "тысяч жизней"

"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, противотанковых средствах и противовоздушной обороне.

Война •   •  16165 просмотра
"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

Российские атаки ночью разрушили многоэтажки в Сумах, Мирнограде и Кривом Роге. Три человека пропали без вести в Сумах, в Мирнограде погибли два человека, еще четверо - в Кривом Роге.

Война •   •  16071 просмотра
Удар рф по Сумах: среди пропавших без вести могут быть еще три человека - МВД

рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

россия утверждает, что перехватила и уничтожила 58 беспилотников над 6 областями, включая белгородскую, брянскую, воронежскую, курскую, ленинградскую и рязанскую.

Война •   •  13643 просмотра
рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

За сутки россияне 405 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, ранив двух пожилых женщин в Гуляйполе.

Война •   •  14700 просмотра
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам со стороны российских войск, повреждены здания, ангары, предприятие, ветеринарная больница и транспортные средства.

Война •   •  14192 просмотра
В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

Два человека погибли и пятеро получили ранения, когда российская бомба "Гром-Е1" попала в 5-этажный дом в Мирнограде, повредив четыре дома, а 13-летняя девочка была спасена невредимой из-под завалов.

Война •   •  15733 просмотра
Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и ранив трех человек.

Война •   •  15957 просмотра
россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА

рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие

В Сумах российский БпЛА попал в пятиэтажный жилой дом, повредив 30 квартир и разрушив 15. Спасатели из-под завалов достали 10 человек, из которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Также известно о погибших, но информация о количестве неустановленное количество.

Война •   •  19049 просмотра
рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие

Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в Одесской области.

Война •   •  22398 просмотра
Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область