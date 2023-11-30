Премьер-министр Словакии Фицо встретится с послами России и США
Киев • УНН
После 24 февраля 2022 года с послами страны-агрессора встречались разве что представители министерств иностранных дел.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен встретиться с послами России и США Игорем Братчиковым и Гаутамом раной, поскольку "не носит черно-белые очки". Об этом в среду, 29 ноября глава словацкого правительства сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
Он отметил, что встреча запланирована в четверг, 30 ноября.
Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и я отбрасываю политику единой политической мысли
Он не сообщил подробностей встречи, но посольство РФ в Словакии подтвердило, что посол Братчиков действительно имеет запланированную встречу с Фицо.
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Заметим, с начала Великой войны никто из глав европейских государств не встречался с российскими послами. Ранее Фицо повторял Русские нарративы о полномасштабном российском вторжении в Украину.
Напомним
После назначения на пост премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.
Премьер-министр Словакии Фицо встретится с послами России и США
После 24 февраля 2022 года с послами страны-агрессора встречались разве что представители министерств иностранных дел.
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