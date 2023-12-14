Премьер Италии встретилась с Орбаном перед саммитом ЕС на фоне усилий для снятия Будапештом вето на решения по Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Мелони встретилась с премьер-министром Венгрии Орбаном накануне решающего саммита ЕС
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела личную встречу со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном перед началом заседания Европейского совета в четверг утром, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Как пишет издание, это произошло в тот момент, когда лидеры ЕС усиливают давление на Орбана, чтобы тот отменил свое вето на начало переговоров о вступлении с Украиной и на дополнительное финансирование ЕС для Украины.
"Итальянский консервативный лидер часто пытается склонить своего коллегу-правого Орбана во время напряженных европейских саммитов", - отмечает издание.
Как сообщают итальянские СМИ, в среду вечером Мелони провела неформальную встречу со своими французскими и немецкими коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем за бокалом красного вина в отеле Amigo в Брюсселе.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Премьер Италии встретилась с Орбаном перед саммитом ЕС на фоне усилий для снятия Будапештом вето на решения по Украине
Премьер-министр Италии Мелони встретилась с премьер-министром Венгрии Орбаном накануне решающего саммита ЕС.
россияне придумали "учения", чтобы скрыть взрыв на на территории нефтебазы "роснефть"
Взрыв на нефтебазе "роснефть" в Воронеже, произошедший в результате вероятной диверсии, был замаскирован местным руководством под "учения", чтобы скрыть несостоятельность местных воронежских вождей в сфере безопасности.
Оккупанты обстреляли Торецк: повреждено здание пожарной части
Российские войска обстреляли Торецк, повредив окна и интерьер пожарной части.
Партизаны нашли место разгрузки техники россиян в Крыму
Партизаны обнаружили место разгрузки военной техники в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму - преимущественно КАМАЗы и артиллерийские тягачи.
Враг атаковал Хмельницкую область "кинжалом", есть прилет - Игнат
Российские войска запустили ракету "Кинжал" по Хмельницкой области.
Данилов объяснил активизацию попыток россиян атаковать столицу
Данилов утверждает, что россия усиливает атаки на Киев накануне важных дат, включая президентские выборы в рф, чтобы продемонстрировать "достижения" военного времени.
Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"
Апелляционная жалоба рассмотрена в рамках дела о возможном злоупотреблении должностными лицами при введении и действии так называемой формулы "Роттердам+".
Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля
Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.
Премьер Нидерландов Рютте считает, что мнение Венгрии является "отправной позицией" и многое еще возможно
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассматривает позицию Венгрии как "отправную позицию".
Фонд Вадима Столара вместе с ООО "ОЕНЖИ СОЛАР" обеспечил альтернативными источниками энергии детсад и поликлинику на Киевщине
За счет Фонда были проведены монтаж и пусконаладочные работы солнечных станций с системами бесперебойного питания на основе аккумуляторных батарей на этих двух объектах инфраструктуры.