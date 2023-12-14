Премьер Италии встретилась с Орбаном перед саммитом ЕС на фоне усилий для снятия Будапештом вето на решения по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела личную встречу со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном перед началом заседания Европейского совета в четверг утром, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как пишет издание, это произошло в тот момент, когда лидеры ЕС усиливают давление на Орбана, чтобы тот отменил свое вето на начало переговоров о вступлении с Украиной и на дополнительное финансирование ЕС для Украины.

"Итальянский консервативный лидер часто пытается склонить своего коллегу-правого Орбана во время напряженных европейских саммитов", - отмечает издание.

Как сообщают итальянские СМИ, в среду вечером Мелони провела неформальную встречу со своими французскими и немецкими коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем за бокалом красного вина в отеле Amigo в Брюсселе.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.