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Премьер Италии встретилась с Орбаном перед саммитом ЕС на фоне усилий для снятия Будапештом вето на решения по Украине

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:40  •  14983 просмотра

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Премьер-министр Италии Мелони встретилась с премьер-министром Венгрии Орбаном накануне решающего саммита ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела личную встречу со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном перед началом заседания Европейского совета в четверг утром, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как пишет издание, это произошло в тот момент, когда лидеры ЕС усиливают давление на Орбана, чтобы тот отменил свое вето на начало переговоров о вступлении с Украиной и на дополнительное финансирование ЕС для Украины.

"Итальянский консервативный лидер часто пытается склонить своего коллегу-правого Орбана во время напряженных европейских саммитов", - отмечает издание.

Как сообщают итальянские СМИ, в среду вечером Мелони провела неформальную встречу со своими французскими и немецкими коллегами Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем за бокалом красного вина в отеле Amigo в Брюсселе.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом ЕС встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Прем'єрка Італії зустрілася з Орбаном перед самітом ЄС на тлі зусиль для зняття Будапештом вето на рішення по Україні
Italian PM meets with Orban ahead of EU summit amid efforts to get Budapest to lift veto on Ukraine decisions
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