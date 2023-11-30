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Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 14:30  •  7890 просмотра

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Шарль Мишель, президент Европейского Совета, призывает к большей и ускоренной военной поддержке Украины и созданию реального оборонного союза ЕС с единым оборонным рынком

Президент Европейского Совета Шарль Мишель указал на значительную военную помощь Украине со стороны ЕС и призвал к большей поддержке Киева и увеличению финансирования Европейской оборонной промышленности. Об этом он сказал в четверг на ежегодной конференции европейского оборонного агентства, пишет УНН.  

сейчас с нашими государствами-членами мы оказали беспрецедентную военную помощь Украине: 27 миллиардов евро через наш европейский фонд мира и нашу миссию военной помощи ЕС. Но нам нужно сделать больше. Больше ракет, больше боеприпасов, больше систем ПВО. И быстрее. Это обязательства: обязательства перед украинским народом и перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя. Наша продолжающаяся сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам-особенно нашим американским союзникам-четкий сигнал о том, что мы относимся к нашей безопасности более серьезно, чем когда-либо

- сказал Мишель.

детали

он также отметил, что в ЕС работают над тем, чтобы доставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов. "Да, это вызов. Это займет немного больше времени, чем мы надеялись, но это произойдет", - отметил Мишель.

председатель Евросовета также подчеркнул, что чувствует, что "пришло время создать настоящий оборонный союз в сочетании с настоящим единым оборонным рынком".

" он должен сосредоточиться на двух целях, двигаясь вперед. Во-первых, наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины – это наша безопасность, безопасность всех нас. во-вторых, мы должны усилить нашу европейскую оборону. Сейчас, завтра и в будущем", - подчеркнул Мишель.

он также указал, что необходимо работать над "настоящим единым оборонным рынком". И предложил четыре конкретные идеи:

"во-первых, нам нужно сделать координацию наших расходов на оборону более эффективной. во-вторых, мы должны адаптировать нашу нормативную базу, чтобы мы могли действовать быстрее и с большей гибкостью. В-третьих, мы должны увеличить финансирование нашей оборонной промышленности. и в-четвертых, мы должны сосредоточиться на конкретных проектах, которые имеют структурное влияние в Европе и обеспечивают безопасность для наших граждан", - указал Мишель.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стратегия оборонной промышленности (EDIS) ЕС должна включать Украину - ее потребности и промышленный потенциал.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Голова Євроради закликав до посилення підтримки України та фінансування оборонної промисловості Європи
President of the European Council calls for increased support for Ukraine and funding of the European defense industry
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Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы

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