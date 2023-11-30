Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы
Киев • УНН
Шарль Мишель, президент Европейского Совета, призывает к большей и ускоренной военной поддержке Украины и созданию реального оборонного союза ЕС с единым оборонным рынком
Президент Европейского Совета Шарль Мишель указал на значительную военную помощь Украине со стороны ЕС и призвал к большей поддержке Киева и увеличению финансирования Европейской оборонной промышленности. Об этом он сказал в четверг на ежегодной конференции европейского оборонного агентства, пишет УНН.
сейчас с нашими государствами-членами мы оказали беспрецедентную военную помощь Украине: 27 миллиардов евро через наш европейский фонд мира и нашу миссию военной помощи ЕС. Но нам нужно сделать больше. Больше ракет, больше боеприпасов, больше систем ПВО. И быстрее. Это обязательства: обязательства перед украинским народом и перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя. Наша продолжающаяся сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам-особенно нашим американским союзникам-четкий сигнал о том, что мы относимся к нашей безопасности более серьезно, чем когда-либо
детали
он также отметил, что в ЕС работают над тем, чтобы доставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов. "Да, это вызов. Это займет немного больше времени, чем мы надеялись, но это произойдет", - отметил Мишель.
председатель Евросовета также подчеркнул, что чувствует, что "пришло время создать настоящий оборонный союз в сочетании с настоящим единым оборонным рынком".
" он должен сосредоточиться на двух целях, двигаясь вперед. Во-первых, наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины – это наша безопасность, безопасность всех нас. во-вторых, мы должны усилить нашу европейскую оборону. Сейчас, завтра и в будущем", - подчеркнул Мишель.
он также указал, что необходимо работать над "настоящим единым оборонным рынком". И предложил четыре конкретные идеи:
"во-первых, нам нужно сделать координацию наших расходов на оборону более эффективной. во-вторых, мы должны адаптировать нашу нормативную базу, чтобы мы могли действовать быстрее и с большей гибкостью. В-третьих, мы должны увеличить финансирование нашей оборонной промышленности. и в-четвертых, мы должны сосредоточиться на конкретных проектах, которые имеют структурное влияние в Европе и обеспечивают безопасность для наших граждан", - указал Мишель.
Напомним
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стратегия оборонной промышленности (EDIS) ЕС должна включать Украину - ее потребности и промышленный потенциал.
Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы
Шарль Мишель, президент Европейского Совета, призывает к большей и ускоренной военной поддержке Украины и созданию реального оборонного союза ЕС с единым оборонным рынком.
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