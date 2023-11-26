Глава ВР и президент Латвии обсудили восстановление Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс обсудили восстановление Украины и насущные потребности украинских Сил безопасности и обороны. Об этом спикер ВРУ сообщил на своей странице в Фейсбук, пишет УНН.

Председатель ВР поблагодарил президента Латвии за решение латвийского правительства уже в этом году выделить на восстановление объектов социальной инфраструктуры Украины пять миллионов евро.

Стефанчук отметил предоставленную Латвией военную поддержку Латвии. Как отметил он, страна уже предоставила оружие и военную амуницию на сумму почти 400 млн гривен, что делает ее третьим крупнейшим донором среди партнеров Украины по проценту национального ВВП и 18-м по абсолютному показателю.

"Во время встречи обсудили несколько важных тем. В частности, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Рассчитываю на поддержку и адвокатирование Украины на нашем пути", - отметил Стефанчук.

Спикер ВР выразил выразил выразил выразил Латвии за лечение и реабилитацию украинских военных. ин поблагодарил латвийский народ за волонтерские проекты, направленные на волонтерские проекты, направленные на поддержку Украины.