Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  150316 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  184589 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  130311 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  125541 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  212921 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  157153 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  133520 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  142372 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  173599 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166821 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245769 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  26168 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162260 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170803 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  24415 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  184589 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  212921 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  195992 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  187947 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  192064 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
predsedatel-kova-rasskazal-o-posledstviyakh-vrazheskoi-ataki-na-kievshchinu-povrezhdeni-chastnie-i-mnogoetazhnie-doma-avtomobil-i-predpriyatie

Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 08:09  •  38282 просмотра

Read in English

Атака вражеского беспилотника на Киевщине привела к повреждению жилых домов, предприятия и автомобиля. В то же время повреждений объектов критической инфраструктуры не зафиксировано, жертв нет - сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко.

В результате атаки на Киевщину вражескими дронами повреждено предприятие, многоэтажный и частные дома, автомобили, сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ночью враг нанес массированную атаку по области. Воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Враг атаковал Киевскую область БпЛА. В течение всего времени активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют

сообщил Руслан Кравченко.

Детали

Глава КОВА сообщил, что в одном из районов Киевской области в результате падения обломков вражеской цели произошел пожар на предприятии. Загорелась кровля помещения. Пожар ликвидирован. В громадах области из-за падения обломков повреждены 3 частных и 1 многоэтажный дом.

"Все повреждения незначительные: выбиты окна, крыши. Кроме того, поступила информация о повреждении автомобиля и заборов. Оперативные и аварийные службы на местах. Продолжается работа по ликвидации последствий атаки. Собираем всю необходимую информацию для помощи людям, чье жилье и имущество пострадало в результате российской атаки", - добавил Кравченко.

Дополнение

Сегодняшние атака вражеских дронов стала самой массовой с начала полномасштабной войны.

Напомним

В ночь на 25 ноября враг нанес по Киеву самый массовый удар с начала полномасштабной войны. Более шести десятков воздушных целей было поражено в небе над столицей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Голова КОВА розповів про наслідки ворожої атаки на Київщину: пошкоджено приватні та багатоповерховий будинки, автомобіль та підприємство
The head of KOVA told about the consequences of the enemy attack on Kyiv region: private and multi-storey buildings, a car and a company were damaged
Новости по теме

Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие

Атака вражеского беспилотника на Киевщине привела к повреждению жилых домов, предприятия и автомобиля. В то же время повреждений объектов критической инфраструктуры не зафиксировано, жертв нет - сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко.

Война •   •  38282 просмотра
Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие

ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что 25 ноября 2023 года они уничтожили 71 из 75 запущенных врагом БПЛА типа "шахед", которые в основном нацеливались на Киев. Средства противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях.

Война •   •  37027 просмотра
ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом

Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей

Более 60 воздушных целей было уничтожено во время массированной воздушной атаки на Киев, самой масштабной с начала полномасштабной войны.

Война •   •  42073 просмотра
Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей

Зеленский назвал атаку российских беспилотников в День памяти жертв Голодомора целенаправленным террором

Президент Украины Зеленский назвал массированную атаку беспилотников накануне Дня памяти жертв Голодомора-геноцида "целенаправленным террором". Большинство беспилотников были сбиты.

Война •   •  49522 просмотра
Зеленский назвал атаку российских беспилотников в День памяти жертв Голодомора целенаправленным террором

Украинские военные уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне

Во время воздушной атаки украинские войска уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне, причем группы противовоздушной обороны использовали различные виды вооружения для сбивания БПЛА.

Война •   •  40375 просмотра
Украинские военные уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне

В Украине ожидаются дожди, метели и гололедица с понижением температуры до -9°C

Украину ожидает непогода с дождями, метелями и гололедом на дорогах; температура может опуститься до -9°C. Украинский гидрометцентр прогнозирует сильный снег и порывы ветра до 30 м/с в некоторых регионах.

Общество •   •  40043 просмотра
В Украине ожидаются дожди, метели и гололедица с понижением температуры до -9°C

Крупнейшая с начала войны атака беспилотников на Киев привела к разрушениям в городе: в КГВА сообщили о последствиях

Вражеские беспилотники атаковали Киев в День памяти жертв Голодомора, осуществив самую массовую атаку с начала войны.

Война •   •  46860 просмотра
Крупнейшая с начала войны атака беспилотников на Киев привела к разрушениям в городе: в КГВА сообщили о последствиях

Данилов заявил, что Украина вскоре получит дополнительные противовоздушные средства

Секретарь СНБО заявил, что в ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы Украина, прежде всего, сохраняла свою инфраструктуру.

Война •   •  43419 просмотра
Данилов заявил, что Украина вскоре получит дополнительные противовоздушные средства

Украинские войска уничтожили 860 российских солдат за последние сутки

За прошедшие сутки украинские войска уничтожили 860 оккупантов, в результате чего общие военные потери россии с начала вторжения составили 323 760 человек.

Война •   •  41297 просмотра
Украинские войска уничтожили 860 российских солдат за последние сутки

Арахамия о проблеме ротации в армии: делают вид, что завтра война закончится

Давид Арахамия отметил необходимость решения проблемы отсутствия ротации для 250 000 украинских фронтовиков, которые воюют без помощи, поскольку, по его мнению, они не могут вести боевые действия в течение двух лет непрерывно.

Политика •   •  44249 просмотра
Арахамия о проблеме ротации в армии: делают вид, что завтра война закончится