Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие
Киев • УНН
Атака вражеского беспилотника на Киевщине привела к повреждению жилых домов, предприятия и автомобиля. В то же время повреждений объектов критической инфраструктуры не зафиксировано, жертв нет - сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко.
В результате атаки на Киевщину вражескими дронами повреждено предприятие, многоэтажный и частные дома, автомобили, сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Ночью враг нанес массированную атаку по области. Воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Враг атаковал Киевскую область БпЛА. В течение всего времени активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют
Детали
Глава КОВА сообщил, что в одном из районов Киевской области в результате падения обломков вражеской цели произошел пожар на предприятии. Загорелась кровля помещения. Пожар ликвидирован. В громадах области из-за падения обломков повреждены 3 частных и 1 многоэтажный дом.
"Все повреждения незначительные: выбиты окна, крыши. Кроме того, поступила информация о повреждении автомобиля и заборов. Оперативные и аварийные службы на местах. Продолжается работа по ликвидации последствий атаки. Собираем всю необходимую информацию для помощи людям, чье жилье и имущество пострадало в результате российской атаки", - добавил Кравченко.
Дополнение
Сегодняшние атака вражеских дронов стала самой массовой с начала полномасштабной войны.
Напомним
В ночь на 25 ноября враг нанес по Киеву самый массовый удар с начала полномасштабной войны. Более шести десятков воздушных целей было поражено в небе над столицей.
Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие
Атака вражеского беспилотника на Киевщине привела к повреждению жилых домов, предприятия и автомобиля. В то же время повреждений объектов критической инфраструктуры не зафиксировано, жертв нет - сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко.
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