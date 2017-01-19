Православные верующие и греко-католики отмечают сегодня Крещение Господне

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КИЕВ. 19 января. УНН. Крещение является одним из важнейших церковных праздников. В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, передает УНН.

Согласно христианскому вероучения, именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их миром истины.

В церкви праздник получил название Богоявление, поскольку во время Крещения Иисуса произошло особое явление всех трех ликов Бога: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне, что крестился и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.

У католиков центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении новорожденному Иисусу языческих королей - волхвов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны, Христу как Царю приносится в жертву золото, как богу - ладан, как человеку - мирра. Праздник Богоявления получил также название Festum magorum (праздник волхвов) или Festum regum (праздник царей).

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