Православные верующие и греко-католики отмечают сегодня Крещение Господне

Согласно христианскому вероучения, именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их миром истины.

В церкви праздник получил название Богоявление, поскольку во время Крещения Иисуса произошло особое явление всех трех ликов Бога: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне, что крестился и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.

У католиков центральным содержанием праздника Богоявления является церковное сказание о поклонении новорожденному Иисусу языческих королей - волхвов Каспара, Мельхиора и Валтасара, пришедших с дарами в Вифлеем. В память о явлении Христа язычникам и поклонении трех королей в костелах совершаются благодарственные молебны, Христу как Царю приносится в жертву золото, как богу - ладан, как человеку - мирра. Праздник Богоявления получил также название Festum magorum (праздник волхвов) или Festum regum (праздник царей).