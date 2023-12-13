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Правоохранители показали, как выглядит подтопленный тоннель метро в Киеве

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:30  •  25632 просмотра

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Правоохранители осмотрели подтопленный тоннель столичного метрополитена и изучают строительную и эксплуатационную документацию.

Накануне правоохранители и судмедэксперты провели осмотр подтопленного в столичном метрополитене тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева проводится тщательное исследование обстоятельств в уголовном производстве, начатом по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, которая привела к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель киевского метрополитена на Оболонско - Теремковской линии метро 

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как сообщается, при осмотре метро эксперты измерили трещины в туннельных сооружениях и сводов.

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Они утверждают, что необходимо детально проанализировать проектную, строительную, исполнительную и другую документацию и геодезию с лабораторными исследованиями воды и почвы.

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Дополнение

Сегодня правоохранители Киевапроводят следственные действия проводят следственные действия в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА, чтобы установить ответственных за повреждение тоннеля метро. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Law enforcement officers showed what a flooded subway tunnel in Kyiv looks like
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