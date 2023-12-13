Правоохранители показали, как выглядит подтопленный тоннель метро в Киеве

США и Великобритания ввели дополнительные санкции против представителей Hamas и PIJ

США и Великобритания ввели новые санкции против лиц, связанных с террористическими группировками ХАМАС и Исламский джихад, направленные против их финансов и возможности путешествовать. Санкции координируются обеими странами и являются продолжением усилий США, направленных на разрушение сетей финансирования ХАМАС.