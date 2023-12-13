Правоохранители показали, как выглядит подтопленный тоннель метро в Киеве
Киев • УНН
Правоохранители осмотрели подтопленный тоннель столичного метрополитена и изучают строительную и эксплуатационную документацию.
Накануне правоохранители и судмедэксперты провели осмотр подтопленного в столичном метрополитене тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева проводится тщательное исследование обстоятельств в уголовном производстве, начатом по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, которая привела к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель киевского метрополитена на Оболонско - Теремковской линии метро
Как сообщается, при осмотре метро эксперты измерили трещины в туннельных сооружениях и сводов.
Они утверждают, что необходимо детально проанализировать проектную, строительную, исполнительную и другую документацию и геодезию с лабораторными исследованиями воды и почвы.
Дополнение
Сегодня правоохранители Киевапроводят следственные действия проводят следственные действия в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА, чтобы установить ответственных за повреждение тоннеля метро.
Правоохранители показали, как выглядит подтопленный тоннель метро в Киеве
Правоохранители осмотрели подтопленный тоннель столичного метрополитена и изучают строительную и эксплуатационную документацию.
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