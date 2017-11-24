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Правоохранителей призвали успокоить активистов, которые крушат лотереи

Правоохранителей призвали успокоить активистов, которые крушат лотереи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Активисты "Национального корпуса" устроили вакханалию на лотерейном рынке. Такое мнение высказал юрист Ростислав Кравец, передает УНН со ссылкой на Магнолия-ТВ.

Он отметил, что в Украине никто, кроме правоохранителей и судей, не может осуществлять расправы над чужим бизнесом.

"В случае, если действительно эти лица считают, что любая компания или киоск занимается продажей лотерей незаконно, они имеют все возможности обратиться в правоохранительные органы. Если реакция отсутствует - в суд. Поскольку в случае если мы будем действовать такими методами, когда мы с чем не согласны - тогда нам не нужны ни правоохранители, ни суды и в стране начнется вакханалия", - отметил он.

Юрист добавил, что действия "Нацкорпуса" выходят за пределы правового поля и подпадают как минимум под статью "хулиганство" УК.

Вместе с тем, по словам адвоката Екатерины Никитюк, соответствующие погромы имеют признаки менее двух видов преступлений.

"Если определенные лица берут на себя функции государства, то это носит признаки преступления - "самоуправство". В случае превышения указанных обстоятельств - это люди входят в кураж, это уже "самосуд" и другое преступление", - отметила она.

Под лозунгами "борьба с азартным бизнесом", активисты продолжают ломать киоски. Впрочем получается, что крушат они все подряд, сильно не разбираясь, есть ли у владельцев документы или нет. Не всегда "борцы за справедливость" наталкиваются на настоящих преступников. А нередко, говорят юристы, выполняют чей-то заказ по ликвидации конкурентов.

Напомним, с начала октября участники "Национального корпуса", которые, по оценкам полиции, даже не достигли совершеннолетия, громят по всей Украине лотерейные точки "М.С.Л.". В самой компании предполагают, что это происки их оппонентов - компании "УНЛ" (Национальная лотерея), которая стремится к монопольному положению на рынке.

Ранее сообщал УНН, что сегодня на рынке есть три действующих оператора лотерей: "Патриот", "М.С.Л." (Молодьспортлото) и "УНЛ" (Национальная лотерея). Соответствующую лицензию имеет также Ощадбанк, однако он никогда ею не пользовался и не проводил лотереи.

Все операторы на законных основаниях работают с просроченными лицензиями, поскольку с 2012 года Минфин не разрабатывал новые лицензионные условия.

В мае текущего года Минфин, наконец, опубликовал на своем сайте проект лицензионных условий. Они выписаны таким образом, что, в случае их согласования, лицензии сможет получить лишь один из действующих операторов - "УНЛ" (Национальная лотерея), а также государственные банки. В Минфине посчитали, что по продаже лицензий будут иметь 1 млрд грн и даже успели эти цифры внести в проект бюджета на 2018 год.

Однако, выяснилось, что Нацбанк выступает за запрет заниматься лотереями госбанкам. Если этот запрет вступит в силу, один только "УНЛ" (Национальная лотерея) не сможет уплатить в бюджет 1 млрд грн за лицензию. По оценке экспертов, эта компания едва платит в бюджет 10 млн грн налогов. Так что, похоже, в проект бюджета сознательно заложен дефицит. Об этой ситуации проинформированы в Бюджетном комитете ВР и просят правительство пересмотреть показатель в 1 млрд грн.

Против документа Минфина выступили также в АМКУ и Госказначействе, заявив, что такие лицусловия уничтожат лотерейный рынок.

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