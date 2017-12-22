Правоохранители задержали одного участника утренней перестрелки в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полиция Одессы проводит допрос одного из участников стрельбы, произошедшей на ул. Атамана Головатого. Об этом корреспонденту УНН сообщили в полиции.
По предварительной информации, мужчина, который убегал от преследователей провалился в бокс рядом расположенного автосалона. Правоохранители задержали его и доставили в полицию на допрос.
Сейчас выясняются все обстоятельства конфликта, возникшего между двумя группами молодых людей.
Напомним, сегодня на ул. Атамана Головатого в Одессе произошла стрельба.
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На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области.