Правоохоронці затримали одного учасника ранкової перестрілки в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Поліція Одеси проводить допит одного із учасників стрілянини, що сталася на вул. Отамана Головатого. Про це кореспонденту УНН повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, чоловік, який втікав від переслідувачів провалився у бокс поруч розташованого автосалону. Правоохоронці затримали його та доставили до поліції на допит.
Наразі з'ясовуються всі обставини конфлікту, що виник між двома групами молодиків.
Нагадаємо, сьогодні на вул. Отамана Головатого в Одесі сталася стрілянина.
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На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Одеській області.