Правоохранители задержали на взятке 5,5 тыс. грн начальника райотдела ГФС во Львовской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30241 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96418 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149616 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113811 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114832 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111523 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103547 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103382 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Правоохранители задержали на взятке 5,5 тыс. грн начальника райотдела ГФС во Львовской области

Правоохранители задержали на взятке 5,5 тыс. грн начальника райотдела ГФС во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 10493 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Правоохранители задержали на получении взятки в сумме 5,5 тыс. грн начальника районного отделения государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС во Львовской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По информации ГПУ, сегодня следственным управлением прокуратуры Львовской области совместно с работниками управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции во Львовской области при получении неправомерной выгоды в размере 5,5 тыс. грн был задержан начальник районного отделения государственной налоговой инспекции Главного управления ДФС Украины во Львовской области.

"Чиновник требовал и получил указанную сумму взятки за регистрацию частного предприятия, как плательщика налога на добавленную стоимость", - уточнили в пресс-службе.

При задержании было изъято еще 90 тыс. грн средств, происхождение которых устанавливается.

В прокуратуре также отметили, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрания задержанному работнику налоговой инспекции меры пресечения.

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