Правоохранители задержали на взятке 5,5 тыс. грн начальника райотдела ГФС во Львовской области

По информации ГПУ, сегодня следственным управлением прокуратуры Львовской области совместно с работниками управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции во Львовской области при получении неправомерной выгоды в размере 5,5 тыс. грн был задержан начальник районного отделения государственной налоговой инспекции Главного управления ДФС Украины во Львовской области.

"Чиновник требовал и получил указанную сумму взятки за регистрацию частного предприятия, как плательщика налога на добавленную стоимость", - уточнили в пресс-службе.

При задержании было изъято еще 90 тыс. грн средств, происхождение которых устанавливается.

В прокуратуре также отметили, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрания задержанному работнику налоговой инспекции меры пресечения.