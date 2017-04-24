Правоохоронці затримали на хабарі 5,5 тис. грн начальника райвідділення ДФС Львівщини

За інформацією ГПУ, сьогодні слідчим управлінням прокуратури Львівської області спільно з працівниками управління захисту економіки Головного управління Національної поліції у Львівській області при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 5,5 тис. грн затримано начальника районного відділення державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Львівській області.

“Посадовець вимагала та отримала вказану суму хабара за реєстрацію приватного підприємства, як платника податку на додану вартість”, — уточнили у прес-службі.

При затриманні в останньої вилучено ще 90 тис. грн коштів, походження яких встановлюється.

У прокуратурі також зазначили, що наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрання затриманій працівниці податкової інспекції запобіжного заходу.