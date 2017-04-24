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Правоохоронці затримали на хабарі 5,5 тис. грн начальника райвідділення ДФС Львівщини

Правоохоронці затримали на хабарі 5,5 тис. грн начальника райвідділення ДФС Львівщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Правоохоронці затримали на отриманні хабара у сумі 5,5 тис. грн начальника районного відділення державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

За інформацією ГПУ, сьогодні слідчим управлінням прокуратури Львівської області спільно з працівниками управління захисту економіки Головного управління Національної поліції у Львівській області при отриманні неправомірної вигоди в розмірі 5,5 тис. грн затримано начальника районного відділення державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Львівській області.

“Посадовець вимагала та отримала вказану суму хабара за реєстрацію приватного підприємства, як платника податку на додану вартість”, — уточнили у прес-службі.

При затриманні в останньої вилучено ще 90 тис. грн коштів, походження яких встановлюється.

У прокуратурі також зазначили, що наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрання затриманій працівниці податкової інспекції запобіжного заходу.

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