Правоохранители задержали юношу, который "заминировал" Одесский аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сотрудники полиции и СБУ задержали 18-летнего юношу, который распространил фейковое сообщение о заминировании Одесского аэропорта и требовал 4 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.
"В Одессе полиция и СБУ задержали 18-летнего юношу, который "заминировал" 29 ноября Одесский аэропорт и требовал 4 млн грн", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование начато по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Как сообщал УНН, в Одесском аэропорту обнаружили чемодан с медикаментами на 120 тысяч долларов.