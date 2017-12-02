Правоохранители задержали юношу, который "заминировал" Одесский аэропорт

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 88860 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 60370 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108716 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110040 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128948 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106095 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107834 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113168 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117398 просмотра

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Правоохранители задержали юношу, который "заминировал" Одесский аэропорт

Правоохранители задержали юношу, который "заминировал" Одесский аэропорт

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сотрудники полиции и СБУ задержали 18-летнего юношу, который распространил фейковое сообщение о заминировании Одесского аэропорта и требовал 4 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

"В Одессе полиция и СБУ задержали 18-летнего юношу, который "заминировал" 29 ноября Одесский аэропорт и требовал 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование начато по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщал УНН, в Одесском аэропорту обнаружили чемодан с медикаментами на 120 тысяч долларов.

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