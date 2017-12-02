Правоохоронці затримала юнака, який "замінував" Одеський аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Співробітники поліції та СБУ затримали 18-річного юнака, який поширив фейкове повідомлення про замінування Одеського аеропорту та вимагав 4 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції, передає УНН.
"У Одесі поліція та СБУ затримали 18-річного юнака, який "замінував" 29 листопада Одеський аеропорт та вимагав 4 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування розпочато за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Як повідомляв УНН, в Одеському аеропорту виявили валізу із медикаментами на 120 тисяч доларів.