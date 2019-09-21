Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства 16-летней девушки в Киеве

Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружила по месту ее проживания родственница. По данному факту начато уголовное производство.

“ЧП произошло на улице Александра Попова на столичной Оболони. Когда бабушка зашла в дом, она обнаружила там мертвой свою внучку. Женщина сразу позвонила в полицию. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт”, — сообщили в полиции.

Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Затем он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как писал УНН, на Киевщине парень убил отца во время ссоры.