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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59387 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111433 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103270 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110290 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119682 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148295 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148680 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140465 просмотра

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Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства 16-летней девушки в Киеве

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства 16-летней девушки в Киеве

Киев  •  УНН

 • 21653 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства 16-летней девушки в Оболонском районе Киева, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружила по месту ее проживания родственница. По данному факту начато уголовное производство.

“ЧП произошло на улице Александра Попова на столичной Оболони. Когда бабушка зашла в дом, она обнаружила там мертвой свою внучку. Женщина сразу позвонила в полицию. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт”, — сообщили в полиции.

Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Затем он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как писал УНН, на Киевщине парень убил отца во время ссоры.

Украинские Национальные Новости

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