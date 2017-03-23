Правоохранители усиленно охраняют медучреждения, куда доставили киллера и охранника Д.Вороненкова

"Усилена охрана больницы. Им (стрелку и охраннику экс-депутата Госдумы РФ - ред.) оказывается медицинская помощь", - рассказал он.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.