Правоохранители усиленно охраняют медучреждения, куда доставили киллера и охранника Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранительные органы усиленно охраняют медицинские учреждения, куда доставили стрелка и охранника экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сегодня сказал журналистам на месте происшествия руководитель ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Усилена охрана больницы. Им (стрелку и охраннику экс-депутата Госдумы РФ - ред.) оказывается медицинская помощь", - рассказал он.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Стрелок задержан. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.