Правоохоронці посилено охороняють медустанови, куди доставили кілера і охоронця Д.Вороненкова

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронні органи посилено охороняють медичні установи, куди доправили стрілка та охоронця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це сьогодні сказав журналістам на місці події керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

"Посилена охорона лікарні. Їм (стрілку і охоронцю екс-депутата Держдуми РФ – ред.) надається медична допомога", - розповів він.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

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