Правоохоронці посилено охороняють медустанови, куди доставили кілера і охоронця Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронні органи посилено охороняють медичні установи, куди доправили стрілка та охоронця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це сьогодні сказав журналістам на місці події керівник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"Посилена охорона лікарні. Їм (стрілку і охоронцю екс-депутата Держдуми РФ – ред.) надається медична допомога", - розповів він.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.