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Правоохранители Киевской области задержали граждан, которые вербовали украинцев для переправки за границу наркотиков

Правоохранители Киевской области задержали граждан, которые вербовали украинцев для переправки за границу наркотиков

Киев • УНН

 • 6566 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранительные органы Киевской области задержали четырех человек, которые вербовали жителей области, якобы для работы за рубежом, но потом их заставляли переправлять наркотики. Об этом сказал на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.

"Благодаря удачной операции мы задержали четырех человек, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении них проводится расследование, отрабатывается их окружение, которое могло быть причастным к этим преступлениям", - сказал прокурор Киевской области.

Д.Чибисов пояснил, что задержанные преступники подыскивали жителей Киевской области, которых под вымышленными предлогами отправляли в Бразилию на работу. После приезда в Бразилию завербованных граждан сначала селили в гостиницу, а затем в некомфортное жилье. Далее, по словам прокурора Киевской области, людей заставляли перевозить в Таиланд якобы в сумках драгоценности, а на самом деле там были наркотики, а именно кокаин.

Сейчас, как сообщил Д.Чибисов, установлены восемь потерпевших, четверым удалось вернуться в Украину.

При этом один из пострадавших осужден в Таиланде.

Прокурор добавил, что в настоящее время расследование продолжается.

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