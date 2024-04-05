Правительство выделит 1,2 млрд гривен Черниговщине на экономические направления - Зеленский
Киев • УНН
Правительство выделит 1,2 млрд грн на экономическое развитие Черниговской области для поддержки предпринимателей и разминирования сельскохозяйственных земель.
Кабинет министров дополнительно направит 1,2 млрд гривен по экономическим направлениям на Черниговщине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении, передает УНН.
Детали
Как рассказал Зеленский, находясь на Черниговщине он провел координационное совещание по социальным вопросам, вопросам восстановления в городе и области.
Добавим скорости разминированию аграрной земли - то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин еще со времени оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины. Провел здесь встречу с предпринимателями в рамках нашей программы "Сделано в Украине" - презентовали платформу в области. Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям на Черниговщине - дополнительно. Это то, что должно поддержать,
Напомним
Президент Владимир Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений на Черниговщине, отметив важность своевременного и надежного выполнения работ.
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