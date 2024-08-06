Кабинет министров Украины уволил Петра Емца с должности заместителя министра здравоохранения. Емец занимал эту должность с июня 2021 года, ранее работая заместителем директора департамента в Минздраве.
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Петра Емца. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
"Уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя Министра здравоохранения Украины", - написал Мельничук.
Дополнение
2 июня 2021 года Кабинет Министров назначил Петра заместителем министра здравоохранения Украины. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.
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