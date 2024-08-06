Киев • УНН
Правительство Украины расширило перечень административных услуг, доступных в ЦПАУ. Теперь можно оформить санаторно-курортное лечение для бывших пленных, внести информацию в Реестр льготников и получить компенсации для определенных категорий граждан.
Кабмин расширил перечень административных услуг, доступных в Центрах предоставления админуслуг. Теперь в ЦПАУ можно будет, в частности, встать на учет для оформления санаторно-курортного лечения для бывших пленных и внести информацию в Реестр льготников. Об этом сообщили в Минцифры, передает УНН.
Правительство расширяет перечень сервисов, которые можно будет получить во всех Центрах предоставления админуслуг Украины. Чтобы украинцы оформляли важные услуги без беготни между учреждениями, быстро и с комфортом
Уже скоро можно будет оформить в ЦНАПе такие услуги:
Шість громад отримали мобільні ЦНАПи – Федоров5 июля 2024, 09:03 • 24076 просмотров