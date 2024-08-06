Кабмин расширил перечень административных услуг, доступных в Центрах предоставления админуслуг. Теперь в ЦПАУ можно будет, в частности, встать на учет для оформления санаторно-курортного лечения для бывших пленных и внести информацию в Реестр льготников. Об этом сообщили в Минцифры, передает УНН.

Правительство расширяет перечень сервисов, которые можно будет получить во всех Центрах предоставления админуслуг Украины. Чтобы украинцы оформляли важные услуги без беготни между учреждениями, быстро и с комфортом - говорится в сообщении Минцифры.

Уже скоро можно будет оформить в ЦНАПе такие услуги:

взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;

внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членов их семей или опекуна:



назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в столовых.



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