Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды

Правительство расширило перечень открытых данных в окружающей сфере. Соответствующие изменения, разработанные Минприроды, одобрены на сегодняшнем заседании Кабинета Министров. Об этом УНН пишет с ссылкой на пресс-службу правительства.

Детали

Сообщается, что в перечень добавлено 11 новых наборов данных, которые должны быть опубликованы. Еще семь позиций уточнены и пять устаревших исключены.

Этим решением перечень наборов экологических данных приводится в соответствие с провиильнымы законами.

С запуском евроинтеграционных изменений в окружающей сфере уже появляется большой массив новой информации, а также будут создаваться новые реестры. Доступ к такой информации должен быть открытым для украинцев - объяснили в правительстве.

Следовательно, к наборам данных, которые будут созданы и опубликованы теперь добавлено:

Реестр субъектов хозяйствования, которые обязаны подавать декларацию об отходах;

Реестр разрешений на осуществление операций по обработке отходов;

Реестр производителей продукции, в отношении которой установлена расширенная ответственность производителя;

Реестр организаций расширенной ответственности производителя;

Реестр субъектов хозяйствования в сфере обработки отходов;

Реестр побочных продуктов (Реестр субъектов хозяйствования, в производственном процессе которых данное вещество или предмет определен как побочный продукт);

Реестр прекращения статуса отходов (Реестр субъектов хозяйствования, которые декларируют прекращение статуса отходов);

Реестр субъектов хозяйствования на осуществление операций по сбору и хранению отходов;

Реестр субъектов хозяйствования на осуществление операций по перевозке отходов;

Наборы данных в сфере циркулярной и низкоуглеродной экономики;

Информация о разрешениях на использование особо опасного химического вещества, которое выводится с рынка.

В правительстве напоминают, что свободный доступ каждого к информации о состоянии окружающей среды гарантируется Конституцией Украины и рядом законодательных актов. Кроме того, Украина подписала и ратифицировала Орхусскую конвенцию, которой взяла на себя обязательства по обеспечению права на доступ к информации, участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

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