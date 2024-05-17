В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19
Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии
Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост
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Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды, добавив 11 новых наборов данных, уточнив 7 позиций и изъяв 5 устаревших, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством и обеспечить доступ к новой информации, которая появляется в результате евроинтеграционных изменений в сфере окружающей среды.
Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно
В связи со значительными ограничениями со стороны НЭК (около трети обычного потребления) и достижением максимальной мощности импорта в 1,7 ГВт-ч, сегодня с 19:00 в Украине снова будут введены графики стабилизационных отключений.
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19
19 человек получили ранения и 2 погибли в результате российского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова.
Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии
Совет ЕС запретил вещание еще четырех российских СМИ - "Голоса Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты" - на территории ЕС за распространение российской пропаганды и поддержку агрессивной войны россии против Украины.
Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост
Биткоин несколько восстановился, торгуясь в районе $66 000 после роста на 8% с минимума на прошлой неделе в $60 000 благодаря положительному притоку средств в спотовые биткоин-биржевые ETF в течение четырех дней и ослаблению доллара на фоне признаков снижения инфляции в США.
Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки
На сессии городского совета в Каневе новый руководитель территориального военкомата раздавал повестки депутатам.
Открытие аэропорта во Львове привлечет иностранных туристов и инвесторов - глава ОВА
Восстановление работы львовского аэропорта сделает Львовщину привлекательной для иностранных туристов и инвесторов, но это произойдет только тогда, когда небо над регионом будет закрыто.
Враг атаковал Одесскую область ракетами: повреждена гражданская инфраструктура, известно о 5 пострадавших
По словам главы Одесской областной государственной администрации, россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего пять человек получили ранения и была повреждена гражданская инфраструктура.
Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем
Правительство создает Координационный совет для управления Национальным военным мемориальным кладбищем, организации захоронений, чествования памяти погибших воинов и совершенствования нормативно-правовой базы кладбища.
"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом
Министерство иностранных дел Украины, подкомитет Верховной Рады Украины по вопросам высшего образования и молодежные организации начинают проект "UA - украинцы за границей", призванный объединить украинскую молодежь за границей через глобальную координационную платформу.