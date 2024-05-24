Правительство приняло постановление, которое улучшит методы учета сомнительных долгов государственными предприятиями

Сегодня, 24 мая, Кабинет Министров принял постановление, улучшающее учет подозрительных долгов в государственном секторе. Теперь Минфин будет контролировать, как государственные предприятия-монополисты или тех у кого чистая прибыль составляет более 50 млн гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет УНН.

Согласно новым правилам, Министерство финансов будет контролировать, как государственные предприятия, имеющие статус естественных монополий или чистую прибыль более 50 миллионов гривен, формируют резервы для компенсации возможных потерь от непогашенных долгов.

В частности, это касается:

методов расчета величины резерва сомнительных долгов;

способа определения коэффициента сомнительности, который показывает, насколько вероятен невозврат долгов.



Также были обновлены методики оценки рисков невозврата долгов, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 9). Это позволит предприятиям государственного сектора эффективнее управлять своими финансами и снизить риски для государственного бюджета.

Напомним

Крупнейший в Украине производитель спирта ГП "Укрспирт" полностью прекратил производственную деятельность и имеет многомиллионную задолженность перед государственным бюджетом.