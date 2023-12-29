Правительство одобрило новую систему оплаты труда госслужащих: высвободившиеся средства смогут направить на оборону

Правительство одобрило новую систему оплаты труда для государственных служащих, теперь 70% зарплаты будет составлять оклад, и только 30% - премии. Количество вакансий госслужбы сократят почти на 20 тысяч. Эти шаги позволят направить высвобожденные около 8 млрд грн в 2024 году на безопасность и оборону. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Правительство продолжает реформу государственного управления. Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов. (...) Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% - премии - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, речь идет прежде всего о справедливости. "Ведь никто из руководителей по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты", - указал он.

"Одновременно с 1 января мы сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч. И это только первый этап", - отметил Премьер.

"Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит нам сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны", - сообщил Шмыгаль.

Подготовка к реформе оплаты труда госслужащих продолжается: Минфину и НАГС поручили вынести на правительство согласованную позицию