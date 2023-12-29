Правительство одобрило новую систему оплаты труда госслужащих: высвободившиеся средства смогут направить на оборону
Правительство Украины реформировало оплату труда государственных служащих и сократило вакансии, что позволит высвободить около 8 миллиардов гривен на безопасность и оборону в 2024 году.
россияне в обед обстреляли Херсон: ранены два человека
В результате российских обстрелов в Херсоне ранения получили двое гражданских; повреждены жилые дома и общежитие.
В этом году истребители НАТО более 300 раз перехватывали российские самолеты
В течение 2023 года истребители НАТО более 300 раз вылетали на перехват российских военных самолетов, преимущественно над Балтийским морем.
Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила секретный космический самолет X-37B для Космических сил США после задержек
Американский военный космический самолет X-37B был запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy для выполнения секретной миссии, что стало седьмым полетом и первым полетом на Falcon Heavy.
В США вышла из тюрьмы Джипси Бланшар, которая организовала убийство своей жестокой матери
Бланшар была условно-досрочно освобождена из тюрьмы, отбыв 7 из 10 лет наказания за убийство своей матери, которая жестоко обращалась с ней и лечила от вымышленных болезней.
Попадание в многоэтажку во Львове: количество пострадавших возросло до 17 - ОВА
В результате российского ракетного удара по львовской многоэтажке погиб один человек и 17 получили ранения, в том числе ребенок.
Ракетная атака на Запорожье: количество погибших возросло до шести
Российский ракетный удар по Запорожью унес жизни шести человек; пострадали здания и инфраструктура.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в январе проведет встречу с главой МИД Венгрии
Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто могут встретиться в январе для обсуждения двусторонних вопросов и улучшения отношений.
россия планирует провести несколько гибридных подрывных кампаний против Украины - ГУР
Россия планирует дестабилизировать Украину с помощью гибридных подрывных кампаний, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
"За Днепр, Одессу, Львов и Киев ответ не заставит себя ждать": Данилов отреагировал на ночную атаку рф по Украине
Данилов заявляет, что российские ракетные атаки усиливают украинское сопротивление и ненависть к России, не оставляя шансов на переговоры.