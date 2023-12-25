Подготовка к реформе оплаты труда госслужащих продолжается: Минфину и НАГС поручили вынести на правительство согласованную позицию

Министерству финансов Украины совместно с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы поручено вынести на ближайшее заседание правительства согласованную позицию по реформе оплаты труда государственных служащих. Об этом заявил в понедельник министр Кабинета министров Олег Немчинов в обнародованном видеообзоре событий за неделю, пишет УНН.

Мы продолжили подготовку к внедрению реформы оплаты труда государственных служащих... Состоялось заседание правительственного комитета, на котором мы рассмотрели предложение Министерства финансов, Национального агентства государственной службы и поручили НАГС и Минфину внести согласованные предложения на ближайшее заседание правительства - сказал Немчинов

Рада в первом чтении одобрила законопроект о реформе оплаты труда госслужащих