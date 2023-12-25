Подготовка к реформе оплаты труда госслужащих продолжается: Минфину и НАГС поручили вынести на правительство согласованную позицию
Немчинов рассказал о продолжении работы над внедрением реформы оплаты труда государственных служащих.
Правительство должно сегодня внести в Раду документ по мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете - Арахамия
Ожидается, что украинское правительство подаст на рассмотрение комитета ВР проект закона о мобилизации, который требовали военные. Законодатели подчеркивают необходимость проведения комплексной военной реформы наряду с призывом на военную службу.
россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями
российские войска вербуют местных жителей на оккупированном юге Украины для работы в правоохранительных органах, используя средства массовой информации и сети для пропаганды.
В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять
НБУ ожидает, что внешнее финансирование вскоре возобновится, но проанализировали возможное затягивание с решением вопроса.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи по делу о растрате 62 миллионов гривен.
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о том, что в Чернигове мужчин обманом заманивают в военкоматы
россияне распространили фейк о том, что мужчин в Чернигове заманивают в армию ложными обещаниями помощи. Дезинформацию опровергает Украинский центр противодействия дезинформации.
На Таврическом направлении становится все больше отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях - Штупун
Российские военнослужащие все чаще отказываются участвовать в штурмовых операциях на Таврическом направлении; некоторые из них сдаются в плен из-за жестокого обращения.
россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления
Оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников для участия в войне в Украине.
Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру
NORAD отслеживает путешествие Санты в канун Рождества, показывая миллиарды подарков, доставленных по всему миру с помощью анимации.
Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации
Украина считает, что заявление россии о якобы готовности по прекращению огня направлено на прекращение военной помощи Украине со стороны Запада и может повысить рейтинги Трампа.