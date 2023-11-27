Правительство Германии утвердило дополнительное финансирование на 2023 год, для обеспечения кредитов, которые уже были использованы
Киев • УНН
Правительство Германии утвердило дополнительный бюджет на 2023 год, с помощью которого планирует юридически обеспечить займы, которые уже были использованы для сдерживания цен на энергоносители, в частности преодоления энергетического кризиса в результате агрессии россии против Украины, и поддержки пострадавших от наводнения в этом году.
Федеральное правительство Германии согласовало дополнительный бюджет, который предназначен для юридического обеспечения кредитов на сумму около 45 миллиардов евро, которые были использованы для сдерживания цен на энергоносители и поддержки пострадавших от наводнения. Кроме того, федеральное правительство попросило Бундестаг ретроспективно определить чрезвычайную ситуацию на 2023 год - со ссылкой на "войну в Украине и связанный с ней шок цен на энергоносители", который был "четко заметен даже в 2023 году".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ZDF.
Детали
Коалиция "Светофор" хочет юридически обеспечить кредиты, которые уже были использованы в этом году для сдерживания цен на энергоносители года для сдерживания цен на энергоносители и поддержки пострадавших от наводнения. Общая сумма составляет около 45 миллиардов евро. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер объяснил, что дополнительный бюджет опирается на решение Федерального конституционного суда, а также отметил, что его работа - "очистить воздух" перед обсуждением бюджета на 2024 год.
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Предпосылкой для всего этого является то, что Бундестаг объявит чрезвычайное положение и таким образом приостановит долговой тормоз в четвертый раз подряд. В последние годы парламент оправдывал это сначала коронакризисом, а затем последствиями войны в Украине для государственных финансов Германии. Бундестаг должен принять решение до Рождества.
Дополнение
Бюджет на следующий год также вызывает споры. Ведущие политики из СДПГ и Зеленых требуют даже тогда не придерживаться долгового тормоза. Коалиционный партнер FDP и лидеры ХДС и ХСС это категорически отвергают.
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Правительство Германии утвердило дополнительное финансирование на 2023 год, для обеспечения кредитов, которые уже были использованы
Правительство Германии утвердило дополнительный бюджет на 2023 год, с помощью которого планирует юридически обеспечить займы, которые уже были использованы для сдерживания цен на энергоносители, в частности преодоления энергетического кризиса в результате агрессии россии против Украины, и поддержки пострадавших от наводнения в этом году.
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