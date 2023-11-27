Правительство Германии утвердило дополнительное финансирование на 2023 год, для обеспечения кредитов, которые уже были использованы

Федеральное правительство Германии согласовало дополнительный бюджет, который предназначен для юридического обеспечения кредитов на сумму около 45 миллиардов евро, которые были использованы для сдерживания цен на энергоносители и поддержки пострадавших от наводнения. Кроме того, федеральное правительство попросило Бундестаг ретроспективно определить чрезвычайную ситуацию на 2023 год - со ссылкой на "войну в Украине и связанный с ней шок цен на энергоносители", который был "четко заметен даже в 2023 году".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ZDF.

Детали

Коалиция "Светофор" хочет юридически обеспечить кредиты, которые уже были использованы в этом году для сдерживания цен на энергоносители года для сдерживания цен на энергоносители и поддержки пострадавших от наводнения. Общая сумма составляет около 45 миллиардов евро. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер объяснил, что дополнительный бюджет опирается на решение Федерального конституционного суда, а также отметил, что его работа - "очистить воздух" перед обсуждением бюджета на 2024 год.

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Предпосылкой для всего этого является то, что Бундестаг объявит чрезвычайное положение и таким образом приостановит долговой тормоз в четвертый раз подряд. В последние годы парламент оправдывал это сначала коронакризисом, а затем последствиями войны в Украине для государственных финансов Германии. Бундестаг должен принять решение до Рождества.

Дополнение

Бюджет на следующий год также вызывает споры. Ведущие политики из СДПГ и Зеленых требуют даже тогда не придерживаться долгового тормоза. Коалиционный партнер FDP и лидеры ХДС и ХСС это категорически отвергают.

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