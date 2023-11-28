Правительство дополнительно выделило более 37 млн грн для выплат педагогам зарплаты в шести областях

Кабмин принял решение о перераспределении 37 млн. 523,0 тыс. гривен из государственного бюджета в местные для оплаты труда педагогических работников. Речь идет о Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Осуществлено в 2023 году перераспределение объема образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам между местными бюджетами Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей в объеме 37 млн. 523,0 тыс. гривен - написал Мельничук в Telegram.

Отмечается, что это позволит осуществлять оплату труда с начислениями педагогических работников в полном объеме и не допустит образования кредиторской задолженности по оплате труда до конца 2023 года.

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