Мэрия Одессы: Труханов сам прибыл в Киев для проведения следственных действий
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов прибыл в Киев на допрос. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии, передает корреспондент УНН.
"Мэр Одессы прервал свою командировку и официально прибыл в Киев для участия в следственных мероприятиях. Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует эту ситуацию", - отметили в мэрии.
По информации Одесской мэрии городской голова Геннадий Труханов находился с командировкой в Чехии для того, чтобы договориться с производителями трамваев о сотрудничестве.
Как сообщал УНН, сегодня в международном аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками пограничной службы по поручению НАБУ мэр Одессы Геннадий Труханов. Ему вручили уведомление о подозрении.
Напомним, 13 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что официально подозревает мэра, его заместителя, начальника департамента и депутата городского совета в присвоении и растрате бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" под "Европейскую мэрию".