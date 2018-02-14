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Мерія Одеси: Труханов сам прибув до Києва для проведення слідчих дій

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов прибув до Києва на допит. Про це повідомили у прес-службі Одеської мерії, передає кореспондент УНН.

“Мер Одеси перервав своє відрядження і офіційно прибув до Києва для участі в слідчих заходах. Пізніше Геннадій Труханов обов’язково прокоментує цю ситуацію”, — зазначили в мерії.

За інформацією Одеської мерії міський голова Геннадій Труханов знаходився з відрядженням у Чехії для того, аби домовитися з виробниками трамваїв про співпрацю.

Як повідомляв УНН, сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” був затриманий співробітниками прикордонної служби за дорученням НАБУ міський голова Одеси Геннадій Труханов. йому вручили повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 13 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що офіційно підозрює мера, його заступника, начальника департаменту і депутата міської ради у привласненні і розтраті бюджетних коштів при купівлі будівлі заводу “Краян” під “Європейську мерію”.

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