Пожарные не исключили, что причиной возгорания автомобиля в Киеве был поджог

"По предварительной версии спасателей, пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания. С места происшествия отобран пожарный мусор для проведения экспертизы и окончательного установления причины возгорания", - говорится в сообщении.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, за ночь в Киеве сгорели три автомобиля.