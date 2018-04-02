Пожарные не исключили, что причиной возгорания автомобиля в Киеве был поджог
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Пожарные не исключают, что причиной возгорания автомобиля на ул.Ахматовой в Киеве мог стать умышленный поджог. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"По предварительной версии спасателей, пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания. С места происшествия отобран пожарный мусор для проведения экспертизы и окончательного установления причины возгорания", - говорится в сообщении.
Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Напомним, за ночь в Киеве сгорели три автомобиля.