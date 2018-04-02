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Пожарные не исключили, что причиной возгорания автомобиля в Киеве был поджог

Пожарные не исключили, что причиной возгорания автомобиля в Киеве был поджог

Киев  •  УНН

 • 11469 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Пожарные не исключают, что причиной возгорания автомобиля на ул.Ахматовой в Киеве мог стать умышленный поджог. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"По предварительной версии спасателей, пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания. С места происшествия отобран пожарный мусор для проведения экспертизы и окончательного установления причины возгорания", - говорится в сообщении.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, за ночь в Киеве сгорели три автомобиля.

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