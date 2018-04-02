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Пожежники не виключили, що причиною займання автомобіля у Києві був підпал

Пожежники не виключили, що причиною займання автомобіля у Києві був підпал

Київ • УНН

 • 11469 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Пожежники не виключають, що причиною займання автомобіля на вул.Ахматової у Києві міг стати навмисний підпал. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“За попередньою версією рятувальників, пожежа виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання. З місця події відібране пожежне сміття для проведення експертизи та остаточного встановлення причини загоряння”, — йдеться у повідомлені.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять першочергові оперативно-розшукові заходи і слідчі дії.

Нагадаємо, за ніч у Києві згоріли три автомобілі.

Українські Національні Новини

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Київ

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