Пожежники не виключили, що причиною займання автомобіля у Києві був підпал
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Пожежники не виключають, що причиною займання автомобіля на вул.Ахматової у Києві міг стати навмисний підпал. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“За попередньою версією рятувальників, пожежа виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання. З місця події відібране пожежне сміття для проведення експертизи та остаточного встановлення причини загоряння”, — йдеться у повідомлені.
Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять першочергові оперативно-розшукові заходи і слідчі дії.
Нагадаємо, за ніч у Києві згоріли три автомобілі.