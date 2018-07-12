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Пожар в лагере "Виктория": суд продолжил допрос пострадавших детей

Пожар в лагере "Виктория": суд продолжил допрос пострадавших детей

Киев  •  УНН

 • 7376 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время сегодняшнего заседания по делу о пожаре в детском лагере "Виктория" суд продолжил допрашивать потерпевших и знакомиться с вещественными доказательствами, сообщает корреспондент УНН.

Так, почти 1,5 часа продолжался допрос двух пострадавших девочек, которые жаловались на качество пищи, отсутствие питьевой воды. Кроме того, дети отметили, что проточная вода в туалете билась током.

После показаний потерпевших суд перешел к изучению вещественных доказательств, предоставленных государственным обвинением. Среди доказательств прокуратура акцентировала внимание на емкость с надписью "Экосепт-440". Эту емкость следствию для проведения экспертизы противопожарной пропитки якобы предоставила компания, которая строила деревянные корпуса "Виктории". В свою очередь, адвокат обвиняемого заявил, что, согласно результатам экспертизы, следов "Экосепт-440" на образцах деревянных стен не обнаружили.

Данная жидкость предназначена для защиты древесины от влаги и гниения. Огнезащитными свойствами обладает другая жидкость - "Экосепт-450-1".

В результате суд принял решение перенести заседание и уже в следующий раз продолжить изучать вещественные доказательства.

Напомним, трагедия детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года. Во время пожара погибли трое детей.

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